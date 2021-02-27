AstraZeneca разработает новое поколение вакцины к осени

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет планируют к осени текущего года создать новое поколение вакцины против COVID-19, сообщил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос. Этот препарат поможет бороться с новыми вариантами коронавируса.

«Мы очень хотим попробовать сделать что-то к осени, то есть, уже в этом году»,— сказал господин Пангалос на брифинге (цитата по Reuters). Он отметил, что в графике учтены лабораторные работы и клинические исследования, необходимые для тестирования новых препаратов.

По словам директора Оксфордской вакцинной группы Эндрю Полларда, новый вид вакцины будет эффективен против британского варианта COVID-19. Также Мене Пангалос и господин Поллард сообщили о скором получении данных об эффективности вакцины для пожилых людей, отметив, что имеющиеся сейчас данные свидетельствуют о безопасности препарата для людей старшего возраста.

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15 февраля ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения. По данным организации, препарат соответствует необходимым критериям безопасности, а ее эффективность перевешивает риски. До этого Financial Times со ссылкой на нерецензированное исследование сообщила, что вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета не предотвращает течение COVID-19 средней тяжести в случае заражения южноафриканским вариантом вируса.