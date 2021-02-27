С 9 марта курские дети смогут посещать торговые центры без сопровождения взрослых

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Курской области с 9 марта отменил запрет на посещение торгово-развлекательных центров детьми в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых. В администрации региона напомнили, что эта мера вводилась во время дистанционного обучения.

«Сейчас школы работают в очном формате, и подростки не располагают большим количеством времени на посещение торговых комплексов. Они учатся, посещают кружки, а в ТЦ идут за покупками. Эта мера мне видится сейчас формальной. Мы не должны придумывать ограничения, чтобы отчитаться кому-то в Москве, надо реально оценивать ситуацию»,– считает губернатор Роман Старовойт.

Также, по решению оперштаба, курские учреждения социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием приступят к поэтапному выходу из максимальной изоляции. Вернуться к привычному режиму работы они должны с 15 марта. «Исключение составит Беловский дом-интернат,– сообщила председатель областного комитета социального обеспечения, материнства и детства Татьяна Сукновалова. – Мы проанализировали количество привитого персонала и понимаем, что в марте с несовершеннолетними детьми могут начать работу привитые специалисты». Снятие режима изоляции должно позволить детям посещать образовательные учреждения, однако массовые мероприятия для них останутся под запретом, добавили в администрации области.

Кроме того, обязательная самоизоляция курян 65 лет и старше продлится по 14 марта включительно (с продлением электронных больничных до этой даты, продажа льготных проездных для данной категории граждан возобновится уже с 1 марта).

Как пандемия повлияла на показатели смертности в Курской области, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий