«Роспечать» прокомментировала передачу киосков

Сеть киосков «Роспечать» решила передать свои региональные киоски профильным операторам из-за неблагополучной экономической ситуации, сообщили в организации. Таким образом они надеются сохранить рабочие места и зарплаты.

«Чтобы сохранить рабочие места и зарплаты продавцов розничной газетно-журнальной продукции, большинство из которых находятся в пенсионном возрасте, руководством компании было принято решение о передаче всех нестационарных торговых объектов (киосков) в оперативное управление профильным операторам»,— сообщил представитель агентства «Роспечать» РБК.

Он отметил, что при выборе оператора учитывалось, готов ли он сохранить социальные гарантии персоналу, а также обеспечить доставку продукции.

Ранее “Ъ” сообщал, что «Роспечать» передало свои розничные сети киосков в регионах другим дистрибуторам. Около 500 из 2 тыс. торговых точек перешли компании «Антарес», часть из них выкуплена, часть в аренде. У «Роспечати» остался долг перед издателями по розничным продажам в 100 млн руб., который она планирует погасить за счет арендных платежей.

Подробности — в материале “Ъ” «"Роспечать" вышла из киосков».