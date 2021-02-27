Сертификат о владении русским языком для вида на жительство могут сделать бессрочным

Минобрнауки предложило сделать бессрочными сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ для получения иностранцами вида на жительство. Сейчас он действует пять лет. При этом срок действия сертификатов, позволяющих работать на территории страны, предлагается сократить до трех лет.

«Установить срок действия сертификата ... на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патента … на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное проживание — 3 года; на уровне, соответствующем цели получения вида на жительство — бессрочно»,— говорится в проекте постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае аннулирования вида на жительство срок действия сертификата прекратится, уточняется в документе.