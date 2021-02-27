Таблица коэффициентов UEFA

Место Страна Сумма Клубы 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
1 Испания 93,855 6* из 7 20,142 19,714 19,571 18,928 15,500
2 Англия 93,140 6 из 7 14,928 20,071 22,642 18,571 16,928
3 Италия 73,438 5 из 7 14,250 17,333 12,642 14,928 14,285
4 Германия 72,570 4 из 7 14,571 9,857 15,214 18,714 14,214
5 Франция 55,248 1 из 6 14,416 11,500 10,583 11,666 7,083
6 Португалия 47,949 1 из 5 8,083 9,666 10,900 10,300 9,000
7 Россия 38,382 0 из 6 9,200 12,600 7,583 4,666 4,333
8 Нидерланды 38,000 1 из 5 9,100 2,900 8,600 9,400 8,000
9 Бельгия 36,300 0 из 5 12,500 2,600 7,800 7,600 6,000
10 Австрия 35,825 2 из 5 7,375 9,750 6,200 5,800 6,700
11 Шотландия 33,125 1 из 4 4,375 4,000 6,750 9,750 8,250
12 Украина 33,100 2 из 5 5,500 8,000 5,600 7,200 6,800
*Количество клубов, продолжающих выступление.