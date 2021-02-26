ФК «Тамбов» возобновил выступления в РПЛ поражением от «Ротора» - 1:3

В стартовом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и первом в 2021 году ФК «Тамбов» на условно домашнем стадионе в Саранске уступил волгоградскому «Ротору» - 1:3.

Номинальные хозяева вышли вперед на 41-й минуте благодаря точному удару нападающего Артема Архипова. Однако уже в самом начале второго тайма, на 54-й минуте, гости отыгрались после автогола защитника Зураба Гигашвили. Он срезал мяч в собственные ворота после прострела полузащитника волгоградцев Николая Кипиани. Еще через четыре минуты «Ротор» повел в счете – отличился Андрес Понсе с паса того же Кипиани. Ну а третий гол гостей на 72-й минуте забил уже сам Николай Кипиани, который вышел на замену в перерыве.

В турнирной таблице «Тамбов» с 13 баллами остается на последнем месте. В следующем туре, 7 марта, единственному представителю Черноземья в РПЛ предстоит встреча в Москве с «Динамо».

О том, почему ФК «Тамбов» по итогам сезона в любом случае покинет РПЛ, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков