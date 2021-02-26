Краснодарский край вошел в топ-3 российских регионов по объему просроченных ипотечных кредитов

По состоянию на начало февраля общий объем просроченной задолженности жителей Кубани по ипотеке составил 3 млрд руб. При этом, согласно статистике Банка России, Краснодарский край стал лидером по размеру совокупного ипотечного долга по кредитам, которые не обслуживаются более трех месяцев, после Москвы (11,19 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (3,2 млрд руб.).

В целом ЮФО также оказался на третьем месте среди федеральных округов по данному показателю – жители юга России должны банкам по ипотечным кредитам 6,49 млрд руб., что составляет 9% от общей суммы просроченного долга по стране. На первом месте – Центральный федеральный округ (24,44 млр руб., 34,1%), на втором - Северо-Западный федеральный округ (7,5 млрд руб., 10,5%).

Общий долг жителей Краснодарского края по ипотечным кредитам (просрочка по платежам составляет меньше 90 дней) составляет 274,42 млрд руб. Всего в период с января по февраль 2021 года кубанцам было выдано ипотечных кредитов на сумму 7,77 млрд руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года Краснодарский край заняла второе место в стране по выдаче ипотечных кредитов. В январе 2021 года жители Краснодарского края оформили 2,8 тыс. ипотечных кредитов, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ольга Логинова