Минприроды определяется с тарифами на мусор

Глава Минприроды Александр Козлов не поддержал идею своего подчиненного переложить на россиян затраты на рекультивацию мусорных полигонов. Директор департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Роман Земцов ранее на заседании общественного совета при министерстве предложил увеличить тариф на вывоз твердых бытовых отходов, а деньги направить на восстановление земли и воды в районе свалок.

По его словам, речь может идти о дополнительной сумме в 32 руб. в год на человека. Министр природных ресурсов Александр Козлов в свою очередь заявил, что ничего подобного в планах нет. Его комментарий опубликован в официальном Telegram-канале министерства: «В новостях прочитал и был сильно удивлен тем, что один из наших сотрудников прокомментировал — мол, население должно платить за полигоны. Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию, и сейчас на площадке российского экологического оператора мы обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены нормативно-правовые акты. В рамках этой концепции расширенные ответственные производители должны предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек»,— отмечает Козлов.

Сейчас россияне ежегодно платят за вывоз мусора 1080 руб. — это покрывает сбор, транспортировку, размещение и обработку отходов. Повышение тарифа за счет дополнительной платы за рекультивацию могло быть разумной мерой, но только если граждане смогли бы контролировать этот процесс, считает первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов: «Сама эксплуатация полигона с первого дня его работы является подготовкой к рекультивации. То есть если рейсы в ходе приема отходов осуществляются правильно, стоимость должна быть не очень большой. Полигонщики берут размещение отходов на себя, всегда должна была быть заложена сумма рекультивации. Соответственно, если предлагается вводить дополнительный тариф, то населению надо объяснить, куда делись деньги, которые платились до этого, и второе — как они будут потрачены. Мера с точки зрения финансирования возможна и разумна, потому что денег не хватает.

Но, с другой стороны, должен быть жесткий гражданский контроль над тем, как это все будет расходоваться. Пока простым увеличением тарифов здесь не отделаться».

Замглавы Минприроды Светлана Радченко ранее назвала в качестве одного из вариантов предложение переложить траты на будущую рекультивацию мусорных полигонов на граждан. По ее словам, если тариф не пересмотрят, то восстановление старых полигонов продолжится только за счет бюджета. Хватит ли ежегодного платежа в 32 руб. с человека, экспертам только предстоит проверить, говорит заместитель руководителя общественного совета Минприроды Альбина Дударева:

«Одна из идей была, чтобы в тариф добавилась стоимость рекультивации. Но это не самое революционное предложение. Самое важное то, что накапливать это предлагают в течение 25 лет, чтобы это было не одномоментно, а закладывалась и обсчитывалась последующая рекультивация. Мы попросили министерство предоставить нам методику расчета, откуда появились эти 32 руб., почему не 50 руб. Второе — были высказаны сомнения относительно того, что банк, который способен накапливать эти деньги на протяжении столь долгого периода времени, может оказаться не состоятельным, и деньги людей пропадут. Поэтому было предложено рассмотреть варианты хранения средств в казначействе. Но поскольку это адресные средства на конкретный объект, наверное, это будет достаточно сложно сделать».

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В июле прошлого года на проблему утилизации отходов обратил внимание Владимир Путин. Президент подписал указ, по которому к 2030 году объемы отходов, направленные на полигоны, сократятся в два раза. Кроме того, к 2024 году в стане планируют ликвидировать более 190 мусорных полигонов.

Владимир Расулов