Предприниматели могут подключиться к СБП с приложением «Райффайзен Бизнес Онлайн»

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса могут подключиться к системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Теперь начать принимать платежи с помощью QR-кодов стало еще проще.
«Предприниматели могут быстро подключить СБП, а их клиенты легко оплачивать покупки, отсканировав QR-код. Для этого компании не нужно покупать специальное оборудование — достаточно мобильного устройства, на котором установлено приложение “Райффайзен Бизнес Онлайн”. С оплатой по QR-кодам прием платежей для бизнеса становится в пять раз дешевле. Работать в мобильном приложении можно практически из любой точки — так предприниматель экономит время и ускоряет бизнес-процессы»,— отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен Бизнес Онлайн».
Сервисом приема платежей по QR-кодам уже пользуются тысячи компаний. Число таких операций постоянно увеличивается. Предприниматели могут создавать QR-коды на стандартные услуги, а также мгновенно создавать коды на любую сумму покупки с помощью Telegram-бота.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 12-е место по размеру активов по итогам 1-го полугодия 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,7 млн клиентов более чем в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.