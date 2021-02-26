Предприниматели могут подключиться к СБП с приложением «Райффайзен Бизнес Онлайн»

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса могут подключиться к системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Теперь начать принимать платежи с помощью QR-кодов стало еще проще.

«Предприниматели могут быстро подключить СБП, а их клиенты легко оплачивать покупки, отсканировав QR-код. Для этого компании не нужно покупать специальное оборудование — достаточно мобильного устройства, на котором установлено приложение “Райффайзен Бизнес Онлайн”. С оплатой по QR-кодам прием платежей для бизнеса становится в пять раз дешевле. Работать в мобильном приложении можно практически из любой точки — так предприниматель экономит время и ускоряет бизнес-процессы»,— отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен Бизнес Онлайн».

Сервисом приема платежей по QR-кодам уже пользуются тысячи компаний. Число таких операций постоянно увеличивается. Предприниматели могут создавать QR-коды на стандартные услуги, а также мгновенно создавать коды на любую сумму покупки с помощью Telegram-бота.