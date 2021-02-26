ГИБДД просит ярославских водителей не ездить на своих автомобилях

Госавтоинспекция Ярославской области порекомендовала водителям в ближайшие дни отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта, сообщается на официальной странице УГИБДД УМВД России по Ярославской области в социальной сети «Вконтакте».

Пересесть на общественный транспорт водителям рекомендуется в связи с неблагоприятными погодными условиями, чтобы избежать образования заторов на дорогах и возможных аварийных ситуаций. Кроме того, большое количество автомобилей мешает работе коммунальных служб по уборке улиц.

«Ухудшения погодных и дорожных условий прогнозируется и в ближайшие дни, плюсовые и минусовые температуры могут вызвать обледенение проезжей части дороги, возможные заторы, увеличение количества аварий на дорогах, поэтому Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта.»,— говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что главное управление МЧС по Ярославской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. По информации ведомства, в регионе с 26 февраля до 18 часов 27 февраля ожидаются снег, мокрый снег и гололед. Прогнозируется также усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Дарья Сабаева