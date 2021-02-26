МЧС в Ярославле предупредило о ледяном дожде и мокром снеге

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. По информации ведомства, в Ярославской области с 26 февраля до 18 часов 27 февраля ожидаются снег, мокрый снег и гололед. Будет происходить налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. На дорогах образуется гололедица. Осадки будут сопровождаться усилением юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 15 м/с.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Из-за изменения погодных условий МЧС прогнозирует повышение вероятности возникновения ДТП. Сильный ветер может привести к повреждениям и обрывам ЛЭП и линий связи. Возможны обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш. Прогнозируются нарушения в работе системы ЖКХ. МЧС предупреждает об увеличении вероятности получения травм жителями региона.

Антон Антонов