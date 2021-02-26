Власти Переславля пообещали установить двери в школьных туалетах

Администрация города Переславля-Залесского Ярославской области взяла на контроль вопрос обустройства школьных туалетов, сообщили сегодня "Ъ-Ярославль" в пресс-службе администрации. Накануне "Ъ-Ярославль" сообщал, что местная жительница пожаловалась на состояние туалетов в одной из городских школ. Она рассказала, что в школьных уборных нет туалетной бумаги и отсутствуют двери в кабинках туалета.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время будет рассмотрена возможность установки дверей в кабинках туалета. Также будут приняты меры по оснащению туалетных комнат мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы, мылом, электро- или бумажными полотенцами.

В пресс-службе рассказали, что в соответствии с правилами СанПиН, объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу новых правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

«Так как большинство школ городского округа были построены до вступления в силу действующих правил, запрета на эксплуатацию СанПиН не накладывают»,— уточнили в администрации Переславля-Залесского.