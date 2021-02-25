В Переславле пожаловались на состояние школьных туалетов

Жительница города Переславля-Залесского Ярославской области на странице «Наш Переславль» в социальной сети Facebook пожаловалась на состояние туалетов в одной из городских школ. Она рассказала, что в школьных уборных нет туалетной бумаги и отсутствуют двери в кабинках туалета.

«Как вы считаете, комфортно ли детям в таком туалете? Я знаю, что многие ребята стесняются. Туалетную бумагу надо просить у учителя (это в начальной школе), что тоже приходится делать публично. Или носить из дома свою»,— написала в соцсети автор поста Наталья Власова.

По существующим нормативам, кабинки школьных туалетов должны быть оснащены дверями. В кабинке должно находиться педальное ведро под мусор. Также кабинки должны быть оснащены держателями для туалетной бумаги. В помещении туалета устанавливается электрическое полотенце или держатели для бумажных полотенец.

В пресс-службе администрации городского округа Переславль-Залесский сообщили “Ъ-Ярославль”, что они дадут подробный комментарий по данной ситуации только завтра. Пока же они сами запросили информацию.

«Ждем ответ от управления образования и Роспотребнадзора. Официальный комментарий будет завтра»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева