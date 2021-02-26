Средний размер ипотечных кредитов в Нижегородской области вырос на 6,6%

В Нижегородской области в январе средний размер ипотечного кредита составил 2,36 млн руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 6,6% больше по сравнению с уровнем первого месяца прошлого года.

В России в среднем размер ипотечного кредита составил 2,82 млн руб. в январе, рост составил 12,7% по сравнению с уровнем прошлого года. Заметнее всего средняя сумма займов выросла в Тульская (+30,5%, 2,96 млн руб.) и Ленинградской (+25,3%, 3,27 млн руб.) областях и Ставропольском крае (+22,8%, 2,5 млн руб.).

Как ранее сообщалось, всего в Нижегородской области в январе было выдано более 1,7 тыс. ипотечных кредитов, рост по сравнению с прошлым годом составил 3%.

Анастасия Еремина