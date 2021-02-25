Выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области выросла на 3% в январе

В Нижегородской области в январе 2021 года было выдано более 1,7 тыс. ипотечных кредитов, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Рост по сравнению с первым месяцем прошлого года составил 3%.

Нижегородская область оказалась среди регионов с наименьшей динамикой роста выдачи наряду с Кировской (0,9 тыс. кредитов) и Самарской (1,8 тыс. кредитов) областями. Более низкие показатели зафиксировали только в Омской области (+2%, 1,2 тыс. шт.), Башкортостане (+2%, 3 тыс. шт.) и Пермском крае (+1%, 1,8 тыс. шт.).

Всего в России в январе выдали 86 тыс. ипотечных кредитов, что на 11% больше уровня прошлого года. Это стало рекордом для первого месяца года.

Анастасия Еремина