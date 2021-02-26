Никита Крылов – Магомед Анкалаев: прогноз и ставки на бой UFC 28 февраля

В воскресенье, 28 февраля, в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 186 встретятся украинец Никита Крылов и россиянин Магомед Анкалаев. Эксперты Фонбет рассказывают, на что ставить в этом поединке.

В какой форме Крылов

В послужном списке 28-летнего Крылова 27 побед (26 досрочно), 7 поражений. Базовый стиль – карате кекусинкай.

Крылов с 10 лет стал заниматься карате кекусинкай. Становился чемпионом Европы среди юниоров, обладателем Кубка Донбасса, не поехал на чемпионат мира только по финансовым соображениям. После школы прекратил занятия спортом, учился на юриста, работал шахтером и учителем физкультуры.

В 19 лет познакомился с одним из менеджеров и решил попробовать себя в смешанных единоборствах. Тренировался в секции боевого самбо, в 2012 году дебютировал в ММА, победив первого соперника техническим нокаутом в первом раунде. За полгода провел сразу 13 поединков, в 12 из которых выиграл, в одном проиграл. На первых порах выступал в основном в организациях Oplot Challenge и Gladiators.

С послужным списком в 14 побед и 2 поражения в 2013 году заключил контракт с М-1. Под эгидой этого промоушена победил немца Габриэля Тампу нокаутом в первом раунде.

Проведя всего один поединок в М-1, Крылов через несколько месяцев дебютировал в UFC и проиграл первый бой нокаутом в третьем раунде. Всего в UFC Никита провел девять поединков за три года, три проиграв и шесть выиграв. В 2016 году UFC предложил Крылову новый контракт, но он отказался и предпочел выступать в российской лиге Fight Nights, заключив соглашение на два года. Всего за три боя Никита стал чемпионом организации, победив действующего на тот момент владельца пояса бразильца Фабио Мальдонадо нокаутом во втором раунде.

Спустя два года Крылов вернулся в UFC в ранге действующего чемпиона Fight Nights в полутяжелом весе. В сентябре 2018 года Никита проиграл поляку Яну Блаховичу сдачей в первом раунде, после чего выиграл два боя и проиграл один.

В какой форме Анкалаев

В активе 28-летнего Анкалаева 14 побед (9 досрочно), 1 поражение. Базовые стили – греко-римская борьба, боевое самбо.

Магомед занимался греко-римской борьбой и боевым самбо, в котором стал мастером спорта. Добился больших успехов в любительском ММА, в котором стал чемпионом России и мира и в 2015 году был признан лучшим бойцом страны.

На профессиональном уровне дебютировал в ММА в 2014 году. Через четыре боя подписал контракт с российской организацией «Ахмат», в которой одержал пять побед, стал чемпионом, выиграв у Максима Гришина, и защитил титул благодаря победе над бразильцем Вагнером Праду.

С послужным списком в 10 побед и ни одного поражения Анкалаев в 2018 году перешел в UFC. Дебют в этой лиге получился для россиянина неудачным: он проиграл шотландцу Полу Крейгу, попавшись на удушающий прием практически за секунду до окончания боя.

К поединку с Крыловым Анкалаев подходит с серией из пяти побед. В двух прошлых поединках россиянин дважды победил молдаванина Йона Куцелабу: оба раза нокаутом в первом раунде.

Прогноз экспертов на бой Никита Крылов – Магомед Анкалаев 28 февраля

Победа Анкалаева – 1.27

Анкалаев предпочитает делать ставку на работу в стойке. Здесь он дерется в осторожной манере на дальней дистанции, делая контратакующие выпады, и после поражения от Крейга старается не лезть в рубку. В стойке россиянин превосходит украинца в физической мощи, бьет сильнее и акцентированнее и лучше действует в защите.

У Крылова есть шансы на победу в борьбе – он неплохо проводит приемы, а Анкалаев единственное поражение в карьере потерпел сдачей.

Однако недостатков у украинца с точки зрения борцовских навыков тоже хватает. Никите не хватает выносливости, и при удержании в партере он будет быстро терять силы. Также у него низкая результативность переводов, а у россиянина – хорошая защита от тейкдаунов.

Таким образом, в этом поединке намного больше шансов на победу у Анкалаева.

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