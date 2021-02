США планируют объявить о причастности наследника саудовского престола к убийству Хашокджи

Администрация Джо Байдена готова в ближайшие часы или дни опубликовать несекретный вариант доклада об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи в 2018 году. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая The Times, Financial Times, The Washington Post и др. Признаком приближающейся публикации наблюдатели сочли состоявшийся в четверг телефонный разговор президента США с королем Саудовской Аравии.

По информации СМИ, в докладе говорится о том, что наследный принц Мухаммед бен Сальман заранее знал о готовящемся убийстве и дал согласие на его осуществление. Это мнение американского разведсообщества было известно и ранее, однако с публикацией доклада оно получит новый статус.

Публикацией доклада, считают эксперты, администрация Джо Байдена хочет продемонстрировать кардинальную смену подхода к истории с убийством саудовского журналиста, работавшего на The Washington Post. Как утверждается, прежняя администрация старалась не замечать проблему — частично из-за особых дружественных отношений зятя Дональда Трампа с наследником саудовского престола, частично из-за той роли, которую администрация возлагала на Саудовскую Аравию и принца Мухаммеда в своих усилиях по установлению отношений между Израилем и консервативными монархиями Персидского залива, частично из-за того, что королевство было и остается одним из важнейших рынков для американских оборонных компаний.

Публикация, кроме того, является выполнением прямого обещания Джо Байдена, сделанного им во время предвыборной кампании. Тогда он называл Саудовскую Аравию государством-парией, которое следует поставить на место.

Господин Хашокджи, известный критик наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, был убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Саудовская Аравия отрицала вину своих граждан в убийстве. Но изменила свою позицию, когда стало известно, что момент убийства был записан прослушивающими устройствами.

Подробнее — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия нашла крайних».

Андрей Келекеев