Суд оставил жителей краснодарской многоэтажки без техэтажа Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении иска жителей дома по ул. Промышленной, 33 к владельцам 17-го (последнего) этажа здания. На протяжении нескольких лет жильцы пытались вернуть его в общедомовую собственность, считая, что он является техническим, поскольку там проходят коммуникации

Изначально дом по ул. Промышленная, 33 строился, как 16-этажный (17-ый этаж по документам был техническим), однако впоследствии застройщик реализовал помещения третьим лицам, как нежилые. Об этом люди, проживающие в доме, узнали только после того, как на 17 этаже началась масштабная перепланировка, например, новые собственники расширили проемы в фасаде, заменив фрамужные окна на обычные. Вот уже несколько лет люди пытаются вернуть недвижимость, оспаривают разрешение мэрии на перепланировку и т. д. В 2019 году суд первый инстанции отказал в удовлетворении их иска к собственникам 17-го этажа, вся надежда была на апелляцию.

По словам представителя жильцов дома Михаила Волкодава, за время, прошедшее после вынесения первого вердикта, его доверители в рамках других судебных процессов по сути доказали, что этаж является техническим, кроме того доводы истцов подтвердили несколько ведомств, включая краевую госжилинспекцию. Также в суд были предоставлены показания бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Головкина, который признался в том, что в 2008 году с нарушениями закона выдал разрешения на ввод в эксплуатацию трех домов по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89. Нарушения заключались в том, что 17-е этажи зданий он из технических превратил в нежилые. Это впоследствии привело к их продаже третьим лицам. Сам Игорь Головкин наказания избежал в связи с истечением срока давности по данному делу.

Апелляционная инстанция приобщила эти документы и отказала жителям в удовлетворении их требований. «Мы считали, что доказательство нашей правоты в деле достаточно, это и предыдущие судебные решения, вступившие в силу, и заключения уполномоченных органов, все они говорят, что 17-ый этаж является техническим. Но самое интересное, что по точно такому же иску наших соседей с Фабричной, 10 принято положительное судебное решение», - заявил Михаил Волкодав.

Дома по ул. Промышленной, 33 и Фабричной, 10 входят в один ЖК «Покровский», все они имеют 17 этажей, которые были переведены в нежилые, а затем проданы. Но в отличие от жителей дома по ул. Промышленной, 33 их соседи смогли через суд вернуть спорные помещения в общедомовую собственность. «Честно говоря ситуация по Фабричной, 10 была даже хуже. В отличие от нас, у жильцов с Промышленной, 33 уже были решения судов, которыми устанавливался статус этажа, как технического. Плюс к этому вступил в законную силу судебный акт, который обязал мэрию Краснодара внести изменения в акт приемки дома с указанием, что этаж опять же является техническим. В нашем судебном процессе таких решений не было», - удивляется жилец дома по ул. Фабричная, 10 Евгений Сафоненко.

Как ранее сообщали СМИ, одним из собственников спорной недвижимости выступает бывшая жена экс-директора «Элеваторстройдетали» (застройщик ЖК «Покровский») Юрия Сапонова — Нина Сапонова. Площадь спорных помещений на 17 этаже дома по ул. Промышленная, 33 составляет около 1 тыс. кв. м. Жители считают, что все действия с этажом проводились для того, чтобы эта недвижимость была впоследствии реализована, как жилая или коммерческая. Сейчас они намерены обратиться в кассационную инстанцию.