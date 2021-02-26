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Роспотребнадзор назвал возможные причины отравления жителей водой в Красноярске

В Красноярске ресурсоснабжающая организация ООО «Краском» нарушила санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Это могло «способствовать формированию очага заболеваемости», сообщило управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по итогам проведенного расследования.

Как сообщалось, в конце января после употребления некачественной воды местные жители заболели острой кишечной инфекцией. Ведомство зарегистрировало 158 случаев заболевания и установило, что «заражение произошло при использовании жителями Октябрьского района холодной воды из системы централизованного водоснабжения».

В отношении должностных лиц и юрлица ООО «Краском» возбуждено дело по ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов). Ведомство направило материалы расследования в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что региональное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В компании «Краском» сообщали, что по результатам первых расследований причиной массового отравления могла стать застойная вода из внутренней системы пожаротушения дома на улице Киренского.

Екатерина Лукашевич


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