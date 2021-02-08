Уголовное дело возбуждено в Красноярске после отравления людей водой

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления питьевой водой жителей Красноярска. Дело было возбуждено в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Как ранее сообщал “Ъ-Сибирь”, после употребления некачественной воды 92 человека заболели острой кишечной инфекцией. Трое взрослых были госпитализированы.
По данным прокуратуры, готовые результаты исследований проб воды, взятые на водозаборе, станциях подъема и в распределительной сети показали, что ее качество соответствует гигиеническим нормативам. Однако исследование по микробиологическим показателям продолжается. Исключены пищевые, контактно-бытовые факторы заражения населения. Завершить расследование планируется до конца месяца.
По данным компании «Краском» по результатам первых расследований, причиной массового отравления жителей могла стать застойная вода из внутренней системы пожаротушения.