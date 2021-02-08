Уголовное дело возбуждено в Красноярске после отравления людей водой

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления питьевой водой жителей Красноярска. Дело было возбуждено в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как ранее сообщал “Ъ-Сибирь”, после употребления некачественной воды 92 человека заболели острой кишечной инфекцией. Трое взрослых были госпитализированы.

По данным прокуратуры, готовые результаты исследований проб воды, взятые на водозаборе, станциях подъема и в распределительной сети показали, что ее качество соответствует гигиеническим нормативам. Однако исследование по микробиологическим показателям продолжается. Исключены пищевые, контактно-бытовые факторы заражения населения. Завершить расследование планируется до конца месяца.

По данным компании «Краском» по результатам первых расследований, причиной массового отравления жителей могла стать застойная вода из внутренней системы пожаротушения.

Даниил Тарабукин