«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч РПЛ 27 февраля

27 февраля «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА в рамках 20-го тура РПЛ. Эксперты Фонбет рассказывают о прогнозах на этот матч.

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» с 28 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Железнодорожники» отстают от топ-5 на 4 балла. В четырех последних турах команда Марко Николича одержала всего одну победу – над « Рубином» (3:1). В остальных трех матчах «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), проиграл «Краснодару» (0:5) и «Химкам» (2:3).

После зимней паузы «Локомотив» провел один официальный матч – со счетом 3:0 обыграл «Тамбов» в 1/8 финала Кубка России.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА идет на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 встречах 37 очков. Отставание «армейцев» от лидирующего «Зенита» – 4 балла. Перед уходом на зимнюю паузу ЦСКА победил всего в одном из пяти последних туров. На этом отрезке «армейцы» сыграли вничью с «Сочи» (1:1), уступили «Рубину» (0:1), поделили очки с «Химками» (2:2) и «Уралом» (2:2), выиграли у «Ростова» (3:1).

После зимней паузы ЦСКА провел одну официальную встречу в рамках 1/8 финала Кубка России. «Армейцы» победили «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0, один из голов забил лучший бомбардир ЦСКА Никола Влашич.

«Локомотив» – ЦСКА: статистика личных встреч

В 10 последних матчах с ЦСКА «Локомотив» потерпел всего 2 поражения в основное время. В остальных 8 встречах «железнодорожники» 5 раз победили и 3 – сыграли вничью в основное время.

Ставка на голы обеих команд проходила в 2 из 4 последних очных встреч команд и в 3 последних матчах РПЛ на поле «Локомотива».

Прогноз экспертов на матч «Локомотив» – ЦСКА 27 февраля

Обе забьют за 1.78

Обе команды провели всего по одной игре после зимней паузы со слабыми соперниками. «Локомотив» сыграл с «Тамбовом», который мог сняться с чемпионата и Кубка России из-за финансовых трудностей, ЦСКА победил «СКА-Хабаровск» из ФНЛ, с 52-й минуты игравший в меньшинстве. Сложно судить о функциональной готовности команд по этим матчам, так что в ближайшей игре лучше ставить не на исход, а на голы. Скорее всего, отличатся обе команды. ЦСКА с 35 голами – одна из самых результативных команд РПЛ, уступающая лишь «Зениту».

У «армейцев» есть топовый игрок, способный создавать моменты в одиночку, – Никола Влашич. В этом сезоне Никола забил за ЦСКА 9 голов и сделал 6 ассистов во всех турнирах. Вариативности и мощи в атаке должен добавить Саломон Рондон, который был арендован ЦСКА у китайского «Далянь Ифан» в середине февраля. Рондон вряд ли испытает трудности с привыканием к особенностям российского чемпионата – у него есть опыт игры в «Рубине» и «Зените». В прошлом сезоне китайской Суперлиги Рондон забил 9 голов и сделал 4 ассиста – неплохой результат для 31-летнего форварда.

ЦСКА забивал в 5 последних официальных матчах во всех турнирах и наверняка отличится в игре с «Локомотивом». В 7 последних официальных матчах во всех турнирах на своем стадионе «Локомотив» сыграл всухую всего 2 раза – с аутсайдерами РПЛ «Арсеналом» и «Тамбовом».

У «Локомотива» тоже будут шансы забить «армейцам». Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал недомогание после матча Кубка России и, скорее всего, не сможет сыграть с «Локомотивом». ЦСКА уже вызвал из «Урала» отданного в аренду Илью Помазуна, который должен заменить Акинфеева. Отсутствие капитана, лидера команды и опытного вратаря наверняка повлияет на уверенность игроков обороны. Защита ЦСКА в последних турах РПЛ играла слабо: в пяти последних матчах чемпионата «армейцы» пропустили семь голов, по два – от «Урала» и «Химок». «Локомотив», который превосходит эти клубы по классу и подбору игроков, наверняка поразит ворота соперника на своем поле. Дома «Локомотив» забивал в 10 последних официальных матчах, в том числе «Баварии» и мадридскому «Атлетико».

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