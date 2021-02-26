«Зенит» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч РПЛ 27 февраля

27 февраля «Зенит» примет «Ростов» в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Зенит»

Петербуржцы лидируют в РПЛ с 41 очком, на 4 балла опережая ЦСКА и на 6 – «Спартак». «Зенит» не проигрывает в чемпионате 7 матчей подряд, а в последних трех турах переиграл «Урал» (5:1), «Динамо» (3:1) и «Спартак» (3:1). Весеннюю часть сезона подопечные Семака начали с поражения от тульского «Арсенала» в 1/8 финала Кубка России (1:2).

В товарищеских матчах на сборах сине-бело-голубые выиграли 8 из 8 матчей: у ФК «Рига» (4:0), «Пахтакора» (3:0), солигорского «Шахтёра» (2:0), «Урала» (3:2), «Арарат-Армении» (3:0), «Ноа» (4:0), сборных Иордании (1:0) и Узбекистана (4:0).

Полузащитники Вильмар Барриос и Малком пропустят матч с «Ростовом» из-за различных недугов.

В какой форме «Ростов»

Перед зимней паузой желто-синие проиграли «Уфе» (0:1), ЦСКА (1:3), победили «Ахмат» (1:0) и замыкают пятерку лидеров РПЛ. На прошлой неделе грозненская команда взяла реванш, победив с минимальным счетом, и выбила команду Валерия Карпина из Кубка России.

На сборах ростовчане выиграли у испанского «Альхесираса» (5:1), шведского «Эстерсунда» (1:0), испанской «Марбельи» (3:1), тбилисского «Локомотива» (4:1), уступили «Краснодару» (0:2), московскому «Локомотиву» (1:2) и сыграли вничью с «Санлукуэно» (0:0).

На днях «Ростов» расторг контракт с финским полузащитником Романом Ерёменко. Игрок сборной Финляндии стал пятым капитаном, покинувшим желто-синих за полтора года после Алексея Ионова, Ивелина Попова, Рагнара Сигурдссона и Александра Гацкана.

«Зенит» – «Ростов»: статистика личных встреч

В первом круге «Зенит» победил «Ростов» в меньшинстве благодаря мячам Азмуна и Ловрена. Из 10 последних встреч в рамках РПЛ 5 выиграли петербуржцы, 2 – южане и 3 раза команды сыграли вничью 0:0.

Прогноз экспертов на матч «Зенит» – «Ростов» 27 февраля

Победа «Зенита» и ИТБ 1,5 за 1.70

На прошлой неделе петербуржцы поплатились за недооценку «Арсенала». После такой встряски главный претендент на золото максимально мотивирован, чтобы возобновить сезон победой над одним из ближайших конкурентов. За два последних сезона «Ростов» стал предсказуемым и удобным соперником для команды Семака. В 3 последних очных встречах «Зенит» неизменно побеждал и забивал минимум 2 мяча. Неожиданный уход Романа Ерёменко и вылет из Кубка России деморализовали гостей, которым в нынешнем состоянии просто не угнаться за «Зенитом» в Петербурге.

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