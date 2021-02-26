Челябинские коммунисты направили мэру протест против памятника Александру II

В Челябинске представители четырех коммунистических политических организаций направили мэру Наталье Котовой требование о недопустимости установки памятника царю Александру II на Алом поле. Коллективное обращение подписали представители партии «Коммунисты России», Объединенной коммунистическая партии, Всероссийской коммунистическая партии большевиков и Координационного совета трудовых коллективов.

«Почему настоящие коммунисты против установки памятника? Во-первых, время ставить памятники царям давно прошло. Во-вторых, данная личность не является освободителем для России, а более отмечена продажей Аляски и расстрелом крестьян, отказывающихся от пьянства. В-третьих, реформы, которые ему приписывают, практически все были отменены следующим царем. А отмена крепостного права без земли для крестьян стала земельной “ипотекой”, с троекратным выкупом наделов»,– сообщает аппарат Челябинского областного отделения «Коммунистов России». В партии подчеркивают, что общественные обсуждения по вопросу установки памятника носили символический характер, а все разрешения от городских и региональных властей авторы идеи получили в первой половине декабря 2020 года.

Подписание требования состоялось на митинге 23 февраля, который «настоящие коммунисты» провели в неизвестном месте, судя по фотографиям опубликованным в социальных сетях, где-то в гаражном кооперативе. В администрацию Челябинска документ передали 24 февраля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с инициативой установить памятник Александру II рядом с храмом Александра Невского в сквере на Алом поле выступила Русская православная церковь вместе с обществом «Царьград» бизнесмена Константина Малофеева. Монумент, который станет почти полной копией скульптуры царя-освободителя, стоявшей до 1919 года в Златоусте, планируют открыть в сентябре этого года.