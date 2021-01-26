Царю-освободителю нашли место на Алом поле

Администрация Челябинска организует общественные обсуждения вопроса об установке памятника императору Александру II. Монумент высотой почти девять метров планируют поставить напротив входа в храм Александра Невского в сквере на Алом поле. С такой инициативой выступили Челябинская митрополия и общественная организация «Двуглавый орел» бизнесмена Константина Малофеева. Именно он пожертвовал половину средств на установку монумента. Местные краеведы считают, что в Челябинске надо ввести «мораторий» на новые памятники, так как никто не заботится о существующих.



Администрация Челябинска объявила о проведении общественных обсуждений вопроса об установке мемориального объекта «Памятник царю-освободителю императору Александру II».

Постановление главы города Натальи Котовой от 22 января опубликовано на официальном сайте мэрии.

В документе говорится, что монумент планируется установить на территории сквера Алое поле, западнее Александро-Невской церкви.

Общественные обсуждения состоятся 28 января в здании администрации Челябинска.

В пресс-службе мэрии “Ъ-Южный Урал” сообщили, что с инициативой установки памятника выступила Челябинская митрополия Русской православной церкви. Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков отметил, что митрополия лишь один из инициаторов, также идея исходит от общественных организаций. В частности, это общество «Царьград» бизнесмена Константина Малофеева и входящее в его состав общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». «К Челябинску Александр II имеет непосредственное отношение: государь бывал на Южном Урале, будучи наследником престола. Была проделана очень большая работа нашими историками и архивистами, собран фундаментальный материал, относящийся к пребыванию Александра II на Южном Урале. Об этом написана замечательная книга Николая Антипина, презентованная в марте 2020 года. Установка памятника в Челябинске на бывшей Александровской площади, возле храма Александра Невского, который и строился до революции как храм-памятник Александру II, видится для нас исторической справедливостью и завершением комплекса, который задумывался до 1917 года. На мой взгляд, это достаточно бесспорная фигура отечественной истории. Это царь, подписавший манифест об освобождении крепостных, при нем началось промышленное развитие России, была одержана победа в Русско-турецкой войне, завершено освобождение балканских народов. Более чем государь-император заслуживает, чтобы его память была достойно увековечена на Южном Урале»,— сказал секретарь Челябинской епархии в разговоре с “Ъ-Южный Урал”. По его словам, памятник создается на частные пожертвования. Стоимость монумента отец Игорь Шестаков не назвал, отметив, что «бюджет небольшой, это не десятки и не сотни миллионов».

Настоятель храма Александра Невского протоирей Борис Кривоногов также не стал раскрывать стоимость проекта, но сообщил “Ъ-Южный Урал”, что половину стоимости оплатил «московский меценат» Константин Малофеев, другую — меценаты Челябинска. Настоятель уточнил, что памятник планируется установить напротив входа в храм, на аллее со стороны Свердловского проспекта. «Это будет полная копия памятника Александру II, который стоял в Златоусте. Исключением станет только постамент. В соответствии с Градостроительным кодексом он согласован с главным архитектором города Павлом Крутолаповым. Постамент будет чуть пониже, чем оригинальный, зато сам памятник будет чуть больше. Общая высота составит почти девять метров»,— сообщил отец Борис Кривоногов. По его словам, открытие памятника запланировано на сентябрь этого года. «12 сентября у нас праздник Александра Невского, День города примерно в это же время. Наверное, все-таки будет логично сделать это в день небесного покровителя Александра II»,— сообщил настоятель.

Координатор инициативной группы градозащитников «Архитсраж», краевед Юрий Латышев не одобряет идею установки памятника на Алом поле в Челябинске. «Я считаю, что необходимо ввести мораторий в Челябинске, может быть, и в области, на установку новых памятников лет на пять. Потому что многие памятники, установленные в советское время и даже в последнее время — в 1990-е и 2000-е годы — по сути бесхозные. Если по объектам культурного наследия есть хоть какая-то законодательная база, по которой можно обязать взять памятник на баланс, следить за ним, приводить в порядок, то с остальными можно делать, что угодно. Например, шесть-семь лет назад поставили памятник солдатам правопорядка, там уже постамент треснул, отлетели плитки. То есть поставили и забыли. Та же история с памятником разведчику Ахмерову, который даже не имеет никакого отношения к Челябинску. За время действия моратория необходимо разобраться с тем, что делать с существующими памятниками, разработать порядок, а потом уже думать о новых»,— говорит краевед. Кроме того, по его мнению, не следует «захламлять» Алое поле монументами, тем более, сама Александро-Невская церковь и есть памятник Александру II. Юрий Латышев считает, что лучшим решением было бы восстановить монумент царю-освободителю в Златоусте, а не ставить его копию в Челябинске.

Златоустовский памятник Александру II был открыт в 1891 году. Автором статуи был профессор императорской Академии художеств Михаил Попов, автором общего проекта — художник-гравер Златоустовской оружейной фабрики Михаил Мешалкин. Общая высота памятника составляла около девяти метров, в том числе высота статуи — 3,2 м. Фигура императора — в полный рост в генеральской форме без шинели, в правой руке свиток со словами «19 февраля» — была установлена на белом мраморном постаменте, где были высечены слова «1855. Царю-освободителю.1881» (годы царствования). Сначала памятник хотели поставить на камне с вершины Александровской сопки, на которой побывал будущий император во время путешествия по России в 1837 году в статусе наследника. Посещение Челябинска отметил воспитатель цесаревича Василий Жуковский в своем дневнике словами «бедный городишко». Памятник Александру II разрушили красногвардейцы в 1919 году.

В сквере Алое поле в центре Челябинске сегодня расположены памятник-мавзолей Владимиру Ленину, мемориальный комплекс «Аллея пионеров-героев» и памятник «Орленок».

Юлия Гарипова