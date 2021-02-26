«Газпром добыча Надым» приостановил добычу на Юбилейном месторождении из-за пожара

ООО «Газпром добыча Надым» приостановило добычу на Юбилейном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за пожара на установке комплексной подготовки газа, сообщили “Ъ” в пресс-службе предприятия.

В данный момент пожар локализован, эксплуатационный персонал выведен с территории промысла. Пострадавших нет. По данным окружного ГУ МЧС, в тушении задействован 21 человек личного состава и шесть единиц техники. На место происшествия выехали представители оперативного штаба и ремонтные бригады ООО «Газпром добыча Надым».

«Месторождение расположено на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы населению нет. Организован экологический мониторинг. Происшествие не окажет влияния на поставки газа потребителям "Газпрома"»,— отметили в пресс-службе.

Илья Смирнов, Екатеринбург