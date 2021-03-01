Минимализм и театральность

Виртуальные показы и презентации в Нью-Йорке и Лондоне позади. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, чем вдохновлялись дизайнеры и какие тенденции ожидаются грядущей осенью и зимой.

Подводка

Один из самых носибельных трендов из всех представленных на показе — старый добрый лайнер, щедро обведенный вокруг глаз. Этот прием использовали визажисты на показах Tom Ford, Ulla Johnson, Alice + Olivia, Victoria Beckham и Balenciaga. Практично, особенно с учетом прогноза ВОЗ на окончание пандемии к началу 2022 года — маски с нами надолго.

Акцент на глаза

Акцент на глаза в понимании визажистов будет грядущими осенью и зимой не просто в виде дымки на веках или стрелок — нужно что-то более существенное и смелое. Например, фигурные стрелки или украшенная лепестками так называемая область треугольника под глазами — кому на что хватит фантазии.

Ретро

Мотивы ретро — одни из самых популярных на неделях моды. Макияж в стиле Твигги на показе Paul Costelloe, пышная укладка с объемными локонами, точь-в-точь как в 1960-х на показе Tolu Coker, и прическа как у Мэрилин Монро в сочетании с красной помадой на показе Vivienne Westwood — каждый дизайнер нашел для себя свой источник вдохновения.

Театральность

Многие дизайнеры вдохновлялись картинами XVIII века, поэтому образы получились такими театрализованными. Например, некоторые модели с Vivienne Westwood «были превращены в херувимов в стиле рококо с максимально накрашенными губами, щеками и глазами». Референсом для визажиста Пабло Родригеса стали младенцы с полотен Франсуа Буше.

Минимализм

Нашлось место и лаконичности. Среди акцентов — разве что темная помада или чуть влажные волосы. В остальном визажисты добивались эффекта «голой» кожи.

Косы

Да, косы встречаются на каждом показе из года в года — никого не удивишь. Но в текущем году стилисты соорудили целые конструкции. Взять хотя бы Simone Rocha или Bora Aksu: на головах моделей соорудили сложные каркасы, которые обвили косами.