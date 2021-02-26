Сбер реализовал первую сделку в ИЖС с применением эскроу и льготной ипотеки

Сбербанк реализовал пилотную сделку в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Банк предоставит застройщику — ООО СЗ «Ремстройсервис Романово» (входит в группу компаний «Ремстройсервис») — финансирование в размере 0,5 млрд рублей сроком на три года для строительства ЖК Romanovo City. В селе Ленино Липецкой области будут построены 23 блокированных жилых дома общей площадью 19 тыс. м2.

«Сбербанк заинтересован в развитии ИЖС и ведёт эту работу совместно с Минстроем и Центробанком. Мы уже в пилотном режиме запустили «коробочный» продукт, удобный и доступный как для застройщика, так и для покупателя. Продажи жилья в проекте Romanovo City будут осуществляться с использованием механизмов эскроу, а покупатели смогут приобрести площади в ипотеку по сниженной ставке от 6,2% годовых при электронной регистрации сделки. Проект «Ремстройсервиса» участвует в программе льготного кредитования субъектов МСП, а льготная ипотека увеличит покупательский спрос, благодаря чему застройщик сэкономит на процентах и сможет быстрее погасить кредит», — Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»

Таунхаусы ЖК Romanovo City — новый формат семейного жилья, не имеющий аналогов в Липецкой области. Двухэтажные здания, построенные по европейским стандартам, создают атмосферу уюта в гармонии с природой. Мини-кварталы жилого комплекса преимущественно будут состоять из четырёх домов, в которых будут располагаться от 26 до 32 квартир.

ГК «Ремстройсервис» входит в тройку ведущих застройщиков Липецкой области по объёму возводимого жилья и работает на рынке более 25 лет.

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