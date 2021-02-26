В России отзывают 3,4 тыс. автомобилей Toyota из-за проблем с тормозами

Компания Toyota отзывает в России 3,4 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат пикапы Toyota Hilux и внедорожники Toyota Fortuner, проданные с 17 августа 2018 года по настоящее время. Как сообщает Росстандарт, на этих автомобилях может быть установлен непрочный поршень усилителя тормозов, что связано с производственным дефектом детали.

Поршень может получить повреждение при резком торможении либо, в худшем случае, увеличится тормозной путь автомобиля из-за снижения эффективности работы усилителя тормозов.

Официальные дилеры Toyota для устранения проблемы проведут проверку усилителя тормозов и, в случае необходимости, заменят усилитель тормозов на новый, модернизированный. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.