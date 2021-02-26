Коронавирус в Черноземье: 20 умерли, 865 заражены за день

26 февраля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 209 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 865 новых случаев заболевания (всего 209 553), в том числе:
- Белгородская область +105 новых заболевших, всего выявлено 31 256 случаев, умерли всего 482 пациента;
- Воронежская область +298, всего 67 267, умер 1 891;
- Курская область +138, всего 30 454, умерли 448;
- Липецкая область +114, всего 24 443, умер 431;
- Орловская область +90, всего 30 098, умерли 434;
- Тамбовская область +120, всего 26 035, умерли 338.
Девять пациентов скончались в Воронежской области, по трое — в Тамбовской и Липецкой, по двое — в Белгородской и Орловской, еще один — в Курской области. Число скончавшихся в макрорегионе составляет таким образом 4 024.
Болезнь за последние сутки победили 1 194 жителя Черноземья (всего 188 674), в том числе:
- Белгородская область +246 новых выздоровевших, всего 28 542;
- Воронежская область +326, всего 61 108;
- Курская область +140, всего 27 147;
- Липецкая область +226, всего 21 010;
- Орловская область +99, всего 27 076;
- Тамбовская область +157, всего 23 791.
В России за последние сутки выявлено 11 086 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 223 186. Выздоровели и выписаны за сутки 15 722 человека (всего 3 783 386), скончались за сутки 428 пациентов с коронавирусом (всего 85 304).
Коронавирус в Черноземье
Хроника борьбы с пандемией — в публикациях “Ъ-Черноземье”