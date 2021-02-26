Коронавирус в Черноземье: 20 умерли, 865 заражены за день

26 февраля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 209 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 865 новых случаев заболевания (всего 209 553), в том числе:

Белгородская область +105 новых заболевших, всего выявлено 31 256 случаев, умерли всего 482 пациента;

+105 новых заболевших, всего выявлено 31 256 случаев, умерли всего 482 пациента; Воронежская область +298, всего 67 267, умер 1 891;

+298, всего 67 267, умер 1 891; Курская область +138, всего 30 454, умерли 448;

+138, всего 30 454, умерли 448; Липецкая область +114, всего 24 443, умер 431;

+114, всего 24 443, умер 431; Орловская область +90, всего 30 098, умерли 434;

+90, всего 30 098, умерли 434; Тамбовская область +120, всего 26 035, умерли 338.

За последние сутки в Черноземье зафиксированы 20 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

Девять пациентов скончались в Воронежской области, по трое — в Тамбовской и Липецкой, по двое — в Белгородской и Орловской, еще один — в Курской области. Число скончавшихся в макрорегионе составляет таким образом 4 024.

Болезнь за последние сутки победили 1 194 жителя Черноземья (всего 188 674), в том числе:

Белгородская область +246 новых выздоровевших, всего 28 542;

+246 новых выздоровевших, всего 28 542; Воронежская область +326, всего 61 108;

+326, всего 61 108; Курская область +140, всего 27 147;

+140, всего 27 147; Липецкая область +226, всего 21 010;

+226, всего 21 010; Орловская область +99, всего 27 076;

+99, всего 27 076; Тамбовская область +157, всего 23 791.

В России за последние сутки выявлено 11 086 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 223 186. Выздоровели и выписаны за сутки 15 722 человека (всего 3 783 386), скончались за сутки 428 пациентов с коронавирусом (всего 85 304).

Сергей Калашников