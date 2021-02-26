Бизнес “для чайников”

Разумеется, единой готовой инструкции по созданию своего бизнеса не существует. Необходимые действия всегда будут зависеть от вида деятельности, места, времени и внешних факторов. Однако, существует минимальный набор базовых рекомендаций, которые помогут практически любому предпринимателю на старте. Успешный бизнесмен Кондрашов Станислав Дмитриевич рассказал о семи основных правилах для начинающего бизнесмена.



1. Создайте уникальное торговое предложение

Проще говоря, сформулируйте, чем вы будете отличаться от конкурентов и почему клиенты будут обращаться именно к вам. Пример: интернет-магазин, который осуществляет доставку в день заказа. Или сервис покупки авиабилетов, где пользователь может посмотреть все варианты от различных авиакомпаний и выбрать лучший по цене или дате. Кондрашов Станислав Дмитриевич подчеркивает, что ваши потенциальные клиенты должны чётко понимать, какую их проблему вы решите.

2. Не начинайте бизнес без денег

Проблема стартового капитала актуальна для большинства начинающих предпринимателей. Бизнесмен Кондрашов Станислав Дмитриевич рекомендует убедиться, что у вас хватит средств на запуск и начальный этап работы, пока бизнес не начнет приносить прибыль (учитывайте, что это может произойти не сразу). В поиске денег для старта очень поможет интересная бизнес-идея и четко расписанный план - это необходимо, чтобы привлечь инвестиции.

3. Всегда ориентируйтесь на клиентов

Помните, что главный в вашем бизнесе - не директор, собственник или инвестор. Главные - всегда ваши покупатели, именно они обеспечивают ваш доход и делают предприятие успешным. Поэтому всегда старайтесь смотреть на свою работу со стороны клиентов и ориентируйтесь на их мнение. Кондрашов Станислав Дмитриевич советует получать обратную связь и работать с замечаниями и пожеланиями.

4. Составьте четкий план

Планировать нужно абсолютно все - расходы, продажи, продвижение и многое другое. Составляя планы, вы контролируете работу своего предприятия, определяете стратегию развития, страхуете себя от возможных рисков. “Позже, если ваш бизнес будет расширяться, вы сможете делегировать эти задачи сотрудникам, - говорит Кондрашов Станислав. - Но на начальном этапе придется вникать во все самостоятельно”.

5. Налаживайте социальные связи

Сейчас для этого можно использовать слово “нетворкинг”. На самом деле этот иностранный термин означает налаживание контактов, о необходимости которого знает любой деловой человек. Посещайте конференции по бизнесу или вашей отрасли, общайтесь со специалистами, действительными и потенциальными клиентами и даже с конкурентами. Кондрашов Станислав Дмитриевич подчеркивает, что ничего не приносит такой пользы бизнесу, как обычное общение.

6. Расширяйте свое присутствие в Сети

Современные реалии таковы, что если вашего бизнеса нет в Интернете - его не существует. Обязательно создайте сайт со всей необходимой информацией и формой обратной связи, чтобы ваши клиенты могли узнать все, что им нужно. Ведите блог и соцсети, делитесь информацией из вашей сферы деятельности - все это привлекает к вам потенциальных клиентов. Кондрашов Станислав Дмитриевич рекомендует, если есть такая возможность, поручить работу по освещению вашего бизнеса онлайн-профессионалам и заложить это в бюджет на продвижение.

7. Ищите новые источники заработка

Банальный подъем цен не поможет вам зарабатывать больше - если в вашей работе ничего не поменялось, покупатели просто уйдут к тем, у кого дешевле. Чтобы зарабатывать больше, внедряйте что-то новое - новые идеи, услуги или товары. Анализируйте, чего не хватает вашему рынку, как вы можете отстроиться от конкурентов и какие проблемы клиентов можете решить.