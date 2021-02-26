Экс-ректора ВГТУ Сергея Колодяжного выпустят из СИЗО

Адвокаты подозреваемого во взяточничестве экс-ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, имеет статус опорного вуза) Сергея Колодяжного смогли обжаловать в воронежском облсуде продление срока его пребывания в СИЗО. Об этом сообщают «Вести. Воронеж».

Облсуд сменил меру пресечения господину Колодяжному на домашний арест как минимум до 28 мая включительно. Бывший ректор провел в СИЗО почти год, начиная с 4 марта 2020 года.

Все это время защита уже пыталась изменить меру пресечения на домашний арест, но ранее — безуспешно. Адвокат господина Колодяжного Сергей Коноплев рассказывал “Ъ-Черноземье”, что у ректора ухудшилось здоровье, в июне 2020-го он был госпитализирован в подведомственную воронежскому УФСИН больницу. В УФСИН уверяли, что состояние обвиняемого «удовлетворительное, стабильное», и он «постоянно находился под наблюдением медицинских работников».

В отношении господина Колодяжного, напомним, возбуждено два уголовных дела — о взятке и о мошенничестве. По версии регионального СКР, с января 2015 года по январь 2020-го ректор получил от подчиненного не менее 2 млн руб. «за общее покровительство по службе» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также его подозревают в том, что с января 2015-го около 15 сотрудников вуза систематически возвращали ему начисленные из бюджета вуза премии к зарплате (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За пять лет их общая сумма могла превысить 70 млн руб. Фигурантами второго дела также являются три проректора опорного вуза — первый заместитель Сергей Сафонов, проректор по контрольной и аналитической работе Лариса Перевозчикова и проректор по учебной работе Александр Колосов. Они были отпущены следователем без избрания меры пресечения.

Подробнее об уголовном деле Серея Колодяжного читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников