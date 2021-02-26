В Башкирии от COVID-19 умерли еще четыре человека

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 140 заболевших коронавирусом, сообщает республиканское министерство здравоохранения. Общее количество заболевших — 28 305 человек. В стационарах на лечении находятся 236 пациентов, из них 16 — в тяжелом состоянии, семеро подключены к аппаратам ИВЛ. 5 285 человек лечатся амбулаторно. За сутки в Башкирии зарегистрировано четыре случая смерти от COVID-19. С начала пандемии от инфекции скончались 269 человек.

За минувшие сутки выявлено 178 больных внебольничной пневмонией.

Майя Иванова