Компания Huawei совместно с отраслевыми партнерами выпустила «Белую книгу» по архитектуре 5GDN

На Всемирном мобильном конгрессе 2021 года в Шанхае в рамках обсуждения по детерминированным сетям 5G (5GDN) на тему «Детерминированные сети 5G как стимул цифровой трансформации отрасли» Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT), Китайский исследовательский институт China Mobile, компании China Unicom, China Telecom и Huawei совместно выпустили «Белую книгу» (White Paper) по архитектуре 5GDN.

На Всемирном мобильном конгрессе 2021 года в Шанхае в рамках обсуждения по детерминированным сетям 5G (5GDN) на тему «Детерминированные сети 5G как стимул цифровой трансформации отрасли» Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT), Китайский исследовательский институт China Mobile, компании China Unicom, China Telecom и Huawei совместно выпустили «Белую книгу» (White Paper) по архитектуре 5GDN.

Стороны впервые предложили архитектуру 5GDN — решение, способное гарантировать E2E (предоставление сквозных услуг) выполнение соглашения об уровнях обслуживания (SLA),— и определили возможности и ключевые технологии 5GDN в «Белой книге». Они также оценили перспективы масштабного коммерческого использования детерминированных сетей в будущем на основе разработанных спецификаций 3GPP, развертывания сети и типичных сценариев использования, предоставив при этом важные ориентиры для отраслевых клиентов, которые намерены запланировать предоставление таких детерминированных услуг.

На церемонии присутствовали Дуань Сяодун (Duan Xiaodong), заместитель директора исследовательского института China Mobile, Тан Сюнъян (Tang Xiongyan), главный научный сотрудник исследовательского института China Unicom, Ян Фэнъи (Yang Fengyi), эксперт исследовательского института China Telecom, и Дай Цзишэн (Dai Jisheng), президент департамента стратегии и развития бизнеса Huawei Cloud Core Network и председатель Альянса детерминированных сетей 5G.

В начале 2020 года Альянс детерминированных сетей 5G (5GDNA) выпустил отраслевую «Белую книгу» по 5GDN, в которой говорилось, что сети 5GDN предназначены для создания предсказуемых, планируемых, проверяемых и детерминированных частных мобильных сетей, способных обеспечивать поддержку дифференцированных услуг, на базе сетевых ресурсов 5G. В «Белой книге» сети 5GDN охарактеризованы по трем параметрам: дифференциация, специализация и самообслуживание (DIY). Благодаря крупномасштабному развертыванию в 2020 году стандарт 5G был быстро интегрирован в различные отрасли. Детерминированные сети получили широкое признание и постепенно становятся технической основой и движущей силой для обновления и развития таких отраслей, как промышленный интернет вещей, энергетический интернет вещей и интернет транспортных средств (IoV). Однако становится все труднее обеспечить детерминированный опыт, поскольку 5G продолжает развиваться с новыми требованиями к детерминированной сетевой архитектуре и поддержке ключевых технологий.

«Белая книга» по архитектуре 5GDN направлена на устранение перечисленных выше технических недостатков, улучшение детерминированной сетевой архитектуры, расширение детерминированных сетевых возможностей и поддержку дополнительных сценариев обслуживания. Согласно этому документу, сетевая архитектура 5GDN должна гарантировать E2E соответствие условиям SLA, обеспечивать независимое развертывание детерминированных сетей и координировать различные детерминированные технологии для расширения общего спектра возможностей в этой области.

Кроме того, в «Белой книге» подчеркивается возможность создания общей архитектуры 5GDN на основе текущей архитектуры 5G. Этого можно достичь, сосредоточив внимание на следующих аспектах: детерминированное управление услугами, центр планирования и управления 5GDN, а также обеспечение SLA и измерение показателей производительности. Благодаря этому операторы смогут централизованно планировать и контролировать детерминированные возможности, повышать уровень осведомленности о приложениях и координировать планирование сетей радиодоступа, опорных сетей, транспортных сетей и приложений. Помимо этого они могут использовать и улучшать существующие технологии для расширения спектра детерминированных возможностей всей сети.

Для архитектуры 5GDN доступны различные технологии и возможности детерминированного обеспечения безопасности сети, такие как слайсинг сети, технологии периферийных вычислений мультисервисного доступа (MEC), инструменты для повышения осведомленности об услугах 5G и обеспечения их совместного использования, междоменное планирование совместной работы в сетях 5G, точное измерение показателей производительности в режиме реального времени, а также инструменты обеспечения взаимосвязи и интеграции между сетями 5G и отраслевыми сетями. Несмотря на то что отраслевые заказчики могут выбирать эти технологии и возможности по запросу, для создания архитектуры 5GDN и расширения детерминированных возможностей сети рекомендуется оптимизировать и совершенствовать их на основе стандартов 3GPP.

Хотя технология 5GDN имеет большое значение для непрерывного развития сетей 5G, перед нами лежит долгий путь улучшения и развертывания детерминированных сетевых функций. Компания Huawei продолжит сотрудничество с отраслевыми партнерами и 5GDNA с целью продвижения и улучшения архитектуры 5GDN и ее ключевых технологий, удовлетворения разнообразных требований к услугам и ускорения цифровой трансформации отрасли.