Георгий Пронькин назначен и.о. главы департамента внутренней политики Краснодара

Исполняющим обязанности директора департамента внутренней политики Краснодара назначен Георгий Пронькин. Об это в Telegram-канале сообщил вице-мэр кубанской столицы Антон Смертин.

Ранее он занимал пост директора департамента по связям с общественностью администрации города. Как сообщал “Ъ-Кубань”, его назначили на этот пост в июне 2020 года.

Георгий Пронькин окончил факультет экономики и управления Краснодарского государственного университета культуры и искусств. В сфере молодежной политики он работает с 2004 года. С 2008 года был заместителем начальника управления по делам молодежи администрации Краснодара. В 2012 году стал заместителем руководителя департамента молодежной политики Краснодарского края. С 2015 года занимает должность начальника управления по делам молодежи краснодарской администрации.

На должности главы ДВП Краснодара господин Пронькин сменил Ирину Романец. О том, что она уходит в отставку спустя полтора месяца после назначения, стало известно 17 февраля 2021 года. По словам Антона Смертина, официально она покидает свой пост с 26 февраля 2021 года.

Алексей Белянин