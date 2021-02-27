Первый оперный скандал ХХ века

В основе оперы Рихарда Штрауса (1905) — написанная по-французски пьеса Оскара Уайльда (1891). Используя классический сюжет, восходящий к евангельскому рассказу о смерти Иоанна Крестителя, Уайльд дополнил историю Саломеи, дочери иудейского тетрарха Ирода Антипы, многими характерными для эстетики fin de siecle чертами: тягучая орнаментальность языка, утонченная порочность атмосферы, намеки на инцестуальность и некросадизм. Обращение композитора к скандальной пьесе многих шокировало: в нескольких столицах «Саломею» долго не выпускала на сцену цензура; в Вене, несмотря на энтузиазм работавшего в тамошней Придворной опере Густава Малера, оперу поставили только после крушения Австро-Венгерской империи. Мировая премьера оперы состоялась в 1905 году в Дрездене.

В России ХХ века постановочная история «Саломеи» небогата, но в последние годы интерес к опере заметно оживился: новые постановки выходили в театре «Новая опера» (режиссер Екатерина Одегова, 2015) и в Мариинском театре (режиссер Марат Гацалов, 2017).