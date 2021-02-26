В челябинском ресторане передумали подавать в суд на посетителя за клевету

Руководство челябинского ресторана китайской кухни Gong отказалось от решения инициировать уголовное дело о клевете против посетителя за отзывы в интернете, сообщает директор заведения Татьяна Старовойтова.

Ранее команду ресторана возмутил негативный пост гостя, содержащий клевету о подслушанном разговоре и халатных действиях сотрудников. По словам директора заведения, при каждом посещении мужчину не устраивало качество блюд и сервиса. После одного из визитов он оставил негативные отклики о ресторане на сервисах 2ГИС и Flamp.

«Посетитель с нами больше не связывался: свои посты он удалил через час после того, как мы уведомили его о намерении привлечь к ответственности за клевету. Мы решили, что не готовы вершить его судьбу и подвергать риску получить пусть даже условный срок. Надеемся, для кого-то это будет уроком. Мы очень внимательно относимся к обратной связи со стороны наших гостей, и всегда рады как положительным, так и отрицательным отзывам, когда они объективны и реальны»,– отмечает госпожа Старовойтова.

В случае возбуждения уголовного дела о клевете по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ посетителю ресторана грозил бы штраф до одного млн руб., либо до двух лет лишения свободы.