В Gong ударили отзывом

Команда сотрудников челябинского ресторана китайской кухни Gong намерена инициировать возбуждение уголовного дела в отношении посетителя, который по итогам визита в заведение опубликовал на интернет-сайтах критические отзывы. По словам директора ресторана Татьяны Старовойтовой, в тексте, который разместил гость, содержится клевета. По мнению юриста, привлечь автора отзыва к ответственности будет непросто, в частности потому, что он удалил свои публикации.



Руководство китайского ресторана Gong намерено судиться с посетителем из-за отзыва в интернете. По словам директора заведения Татьяны Старовойтовой, гость допустил клевету по поводу якобы подслушанного разговора и непрофессиональных действий сотрудников. Об инциденте она рассказала на своей странице в Instagram.

Как отмечает госпожа Старовойтова, мужчина до этого несколько раз посещал ресторан и всегда оставался недоволен качеством еды и сервиса. После одного из визитов гостя ей в социальной сети «ВКонтакте» пришло несколько гневных сообщений, которые позже были удалены. Затем негативные отзывы о заведении появились на сервисах 2ГИС и Flamp.

«Я просто вышел в туалет и случайно услышал, о чем говорят повара,—говорится в сообщении, скриншот которого Татьяна Старовойтова опубликовала в Instagram.— Да, в правой кабинке огромная вентиляционная дырка в потолке — все слышно без напряга, а все пары туалета оказываются в блюдах и на инвентаре на кухне мгновенно. Мат из уст поваров “норм — схавают или заплатят” или “да не парься — лей, одни ушли, другие пришли” — это нормально тут. Далее шеф, который бегает в КБ (магазин сети “Красное & Белое».— “Ъ-Южный Урал”) слева от ресторана за пивом для гостей, делая четверную накрутку мгновенно — это все, что надо знать об этом ресторане».

«В пятницу я лично встречала этого гостя в ресторане, и он не высказал мне претензий, хотя у него была такая возможность. Я всегда выступаю за обратную связь: негативные отклики помогают нам расти и становиться лучше. Однако я не приемлю клеветы на наших сотрудников»,— поясняет Татьяна Старовойтова.

По ее словам, за месяц ресторан посещают четыре-пять тысяч человек, и часть из них оставляют пожелания по качеству блюд и сервиса, Но о сказанном в посте она слышит впервые, а перечисленные в отзыве факты являются вымыслом и не соответствуют действительности, утверждает госпожа Старовойтова.

«Слова о том, что наш шеф-повар закупает пиво в известной сети алкомаркетов — ложь. У нас с ними не совпадает ни одной позиции в ассортименте. Эти догадки, выдаваемые за истину, порочат репутацию нашего ресторана и наших работников»,— отмечает руководитель заведения.

После публикации отзыва директор ресторана решила инициировать уголовное преследование автора отзыва. Она обратилась к юристу, чтобы привлечь посетителя к ответственности за клевету по статье 128.1 УК РФ. Однако вскоре негативный отзыв был удален на всех интернет-площадках, что, по словам ресторатора, затрудняет подачу иска.

По мнению председателя коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Ильи Филатова, основная сложность состоит в том, чтобы доказать причастность клиента к отзыву. «Ситуация не так проста, как кажется. Во-первых, очевидны сложности доказывания. В данном случае, если ресторан действительно планирует обращаться в суд за компенсацией, срочной является задача зафиксировать факт негативного отзыва, что делается нотариусом. Если отзыв удален до осмотра, доказать это в суде будет затруднительно. Вторая проблема — как идентифицировать данные о лице, оставившем отзыв. Далеко не факт, что возможно получить данные из сервиса»,— отмечает Илья Филатов.

Эксперт отметил неоднозначность судебной практики в подобных процессах. Нередко иски о признании информации компрометирующей и удалении отзывов подаются непосредственно к владельцам сайта, и, даже в этом случае судебная практика признает за пользователями сервисов право оставлять негативные отзывы, оценочные суждения, отражающие субъективное впечатление о месте.

Михаил Бычков