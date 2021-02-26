Адыгее выделены дополнительные средства на строительство и реконструкцию дорог

Правительство РФ 25 февраля утвердило распределение для регионов дополнительных средств из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог. Так, Республике Адыгея выделено дополнительно на 2021-2022 годы 3,47 млрд. рублей на реализацию актуальных для региона проектов.



«Решение Правительства РФ о выделении дополнительных средств позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры Адыгеи, которые имеют серьёзнейшее значение в масштабах не только региона, но и всей страны. При поддержке федерального центра в республике идёт планомерная работа по совершенствованию сети автодорог, обеспечению транспортной доступности субъектов Юга России. В минувшем году в Адыгее были завершены все намеченные объекты в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также с опережением графика 2021 года отремонтировано 10 участков автодорог», – прокомментировал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На 2021 год республике выделено 165,5 млн. рублей для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций. Кроме того, 1,1 млрд. рублей направлено в целях строительства транспортной развязки на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе. Также, для достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных проектов для социально-экономического развития РФ, на строительство автомобильной дороги обход г. Майкопа (2-я и 3-я очереди) выделено 600 млн. рублей в 2021 году и 1,6 млрд. рублей в 2022 году.

Решения были приняты после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной Думы от республики Адыгея Владислава Резника («Единая Россия»).

«Развитие сети дорог в регионах, создание современной качественной дорожной инфраструктуры – задачи, поставленные Президентом РФ в послании Федеральному собранию и в Указе о национальных целях развития РФ до 2030 года. В Адыгее успешно выполняется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выделение дополнительной поддержки из федерального бюджета поможет Республике Адыгея обеспечить выполнение планов реконструкции и строительства дорог», – отметил депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник.

Ранее, в конце декабря 2020 года, также при содействии Владислава Резника, Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с Правительством утвердила распределение средств межбюджетных трансфертов в федеральном бюджете на указанные два дорожных объекта на 2021-2023 годы. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе было утверждено на 2021 год 200 млн. рублей, на 2022 год – 400 млн. рублей, на 2023 год – 200 млн. рублей. В рамках госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы» на строительство автомобильной дороги в обход Майкопа было утверждено 1,4 млрд. рублей на 2023 год.

Теперь Адыгее выделены дополнительные средства на строительство этих масштабных объектов.

Напомним, вопросы продолжения строительства автодороги в обход г. Майкопа, ремонтом автодороги «Адыгейск – Бжедугхабль», а также возведения дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе «Краснодар-Верхнебаканский», являющейся кратчайшим путем к Черноморскому побережью и Крыму, обсуждались на встрече Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в январе текущего года. Марат Хуснуллин поддержал стратегические инициативы Главы республики, направленные на реализацию данных дорожных.