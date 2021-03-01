Техническое задание по выбору Генерального подрядчика при реализации проекта застройки «Складской комплекс «Большое Покровское» Описание проекта

Проект «Складской комплекс «Большое Покровское» (Киевское шоссе, Новомосковский АО г. Москвы) предусматривает строительство комплекса класса «А» площадью 47 000 кв. метров. Разрешение на строительство выдано Мосгосстройнадзором 25 декабря 2020 года сроком действия до 25 июля 2022 года.

Требования к организации, привлекаемой к осуществлению функций Генерального подрядчика: Опыт работы (исполнение функций Генерального подрядчика) более 5 лет при реализации проектов строительства складских комплексов класса «А»; Годовой оборот компании не менее 1,5 млрд. рублей; Наличие прямых договоров с заводами на поставку металлоконструкций; Условия членства в СРО, позволяющие строить объекты с размером вложений не менее 3-х млрд. рублей; Предоставление банковской гарантии либо поручительства в размере цены подряда.

Срок приема заявок до 10.03.2021 г.

Заявки просим направлять по e-mail: post@mtk-holding.ru/

Телефон для связи: +7 495 987 13 40