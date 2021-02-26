На Кубани в 2021 году выделят 385 млн рублей на строительство 20 ВОПов

В Краснодарском крае в 2021 году 385 млн руб. на строительство 20 офисов врачей общей практики. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Новые объекты здравоохранения появятся в Брюховецком, Курганинском, Кореновском, Выселковском, Северском и других районах края. На строительство и проектирование ВОПов в ходе сессии ЗСК дополнительно из краевого бюджета направили 55 млн рублей. Общая сумма составит порядка 465 млн рублей.

Также по федеральной госпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения» в станицах и хуторах региона появятся семь фельдшерско-акушерских пунктов.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, за последние пять лет в крае построили 99 офисов врачей общей практики.

«На Кубани значительная часть жителей проживает в сельской местности, и нам важно создавать для них максимально комфортные условия. В том числе, в вопросах оказания медицинской помощи. Мы постепенно уходим от практики, когда людям, чтобы получить консультацию врача, нужно добираться в соседний населенный пункт за несколько километров»,- отметил он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 25 февраля власти Краснодарского края решили увеличить расходы на строительство социальных и инфраструктурных объектов в 2021 году до 42,4 млрд руб., что в полтора раза больше, чем в предыдущем году.

Алексей Белянин