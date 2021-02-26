Афипский НПЗ представил общественности проект новых локальных очистных сооружений

В настоящее время на предприятии реализуется масштабный проект по модернизации производственного комплекса. Перевооружение позволит увеличить глубину переработки нефти до 98% с получением экологически чистых продуктов.
В частности, в рамках программы модернизации планируется построить новые локальные очистные сооружения. Именно этому объекту было посвящено очередное публичное слушание, состоявшееся в середине февраля. Мероприятие прошло в режиме web-конференции.
Представителям общественности было представлено техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации на строительство локальных очистных сооружений.
Введение в эксплуатацию этого объекта обеспечит достижение нескольких целей. Так, повысится уровень экологической безопасности предприятия в целом. Будет существенно уменьшено водопотребление - за счет возврата очищенных сточных вод на повторное использование (92-98% общего объема) в качестве технической воды.
При этом повысится контроль за качеством очищенных сточных вод. Кроме того, будет обеспечено сокращение объемов выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ, в том числе, за счет применения закрытых сооружений на всех ступенях очистки.
В ходе общественного обсуждения представители проектных организаций подчеркнули, что процедура оценки экологических рисков производится в полном соответствии с требованиями природоохранного законодательства. В завершение мероприятия жители поселка Афипский задали вопросы, касающиеся защиты окружающей среды, и получили исчерпывающие ответы.
Напомним, что осенью 2019 года в ООО «Афипский НПЗ» стартовала активная стадия работ по модернизация производственного комплекса. В ходе перевооружения планируется строительство ряда крупных технологических объектов. В связи с этим в настоящее время предприятие совместно с муниципальными властями проводят общественные слушания, активное участие в которых принимают местные жители.
Справка
Афипский нефтеперерабатывающий завод основан в 1963 году в поселке городского типа Афипский Северcкого района Краснодарского края.
В мае 2019 года завод вошел в Группу «САФМАР» Михаила Гуцериева, непосредственное управление предприятием осуществляет АО «ФортеИнвест».
Производственные мощности Афипского НПЗ позволяют перерабатывать 6,2 млн тонн сырья. Основная продукция: бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера.
Афипский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Численность сотрудников превышает 1500 человек.
В настоящее время на предприятии реализуется программа производственной модернизации. Строительство современных технологических объектов позволит увеличить глубину переработки с 77% до 93% и наладить выпуск топлива класса Евро-5.