Количество отравившихся в Каспийске превысило 30 человек

Число отравившихся в дагестанском Каспийске возросло до 33, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора. По предварительным данным, причиной передачи инфекции стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.

«С 21 по 25 февраля среди населения Каспийска зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции. Госпитализировано в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Махачкалы 22 человека, в том числе 20 детей»,— сообщил Роспотребнадзор региона.

По данным ведомства, было взято 56 проб водопроводной воды, из них две пробы не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям и 12 — по санитарно-химическим показателям (мутность). По предписанию Роспотребнадзора прекращена подача воды из централизованной системы водоснабжения, организован подвоз воды населению. Пробы для проверки качества воды берутся ежедневно.

Ранее управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).