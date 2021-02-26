В Ленинском районе Саратова остаются без тепла 100 домов

По данным на шесть часов утра без отопления остаются 100 домов. Об этом по итогам оперативного штаба в своем Instagram написал глава города Михаил Исаев.

На заседании штаба, который был собран по факту коммунальной аварии на сетях водоснабжения, оставившей без воды половину Саратова, отдельно рассмотрели ситуацию по Ленинскому району. Холодное водоснабжение в районе восстановлено, «но говорить о полном устранении неудобств для горожан рано», отметил господин Исаев. В нескольких микрорайонах имеются проблемы на коммуникациях.

Полностью восстановлена работа объектов теплоснабжения на улицах Тулайкова и Гвардейской, собрана схема котельной на улице Панфилова, идет поквартальное подключение от котельной на улице Студеной.

Прогнозно после 10 часов отопление начнет поступать в квартиры домов, где до сих пор нет тепла.

Марина Ковалева