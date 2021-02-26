Глава СКР поручил следователям обжаловать арест авиадебоширов в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил Западно-Сибирскому следственному управлению обжаловать решение суда, отказавшего в аресте двоих мужчин, устроивших дебош в самолете в Новосибирске. Следователи будут ходатайствовать перед вышестоящим прокурором, сообщила пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 23 февраля на борту воздушного судна, находящегося в аэропорту Толмачево. По данным ведомства, двое пассажиров «оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, применили в отношении сотрудников транспортной полиции насилие», а также оскорбили одного из них. Мужчин задержали и предъявили обвинение по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Екатерина Лукашевич