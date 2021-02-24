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Два авиадебошира в Новосибирске стали фигурантами уголовных дел

В Новосибирске следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей, устроивших пьяный дебош на борту самолета (ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ). Воздушное судно находилось на стоянке в аэропорту Толмачево.

Подозреваемые, по данным следователей, нарушали общественный порядок, высказывали в адрес окружающих нецензурные выражения. При попытке доставить их в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении, они оказали сопротивление, публично оскорбили сотрудника полиции, сообщает следственное управление. Сейчас оба подозреваемых задержаны.

Анна Егорова


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