На Кубани потушили крупный пожар на складах в поселке Украинском

Противопожарные службы ликвидировали возгорание в складском здании в поселке Украинском Динского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о нем поступило 25 февраля в 20:14. Прибывшие на место пожарные выяснили произошло возгорание складском помещении. Площадь пожара на тот момент 600 кв.м. Также они установили, что существует угроза распространения пожар по все площади помещения.

В 20:40 пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 21:23 возгорание удалось локализовать на площади 1000 кв.м. и избежать угрозы дальнейшего распространения. В 22:58 пожарные ликвидировали открытое горение, в 23:36 возгорание было потушено полностью.

По предварительной версии погибших и пострадавших нет. К тушению возгорания привлекали 38 человек, 13 единиц техники, в т.ч. от МЧС России – 31 человека, 11 техники.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 18 февраля крупный пожар случился на складах стройматериалов в Краснодаре. Возгорание, площадь которого также достигала около 1000 кв.м., тушили около 14 часов.

Алексей Белянин