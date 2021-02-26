В самом сердце города: решить квартирный вопрос теперь можно в новом офисе ипотечного кредитования Сбербанка

Сбербанк открыл новый офис ипотечного кредитования в самом сердце Екатеринбурга – на перекрестке улиц Малышева и 8 марта. Это специализированное отделение, которое оказывает полный спектр услуг по жилищному кредитованию. В нем можно пройти все этапы сделки купли-продажи недвижимости – от первичной консультации менеджера по ипотечному кредитованию до регистрации новой квартиры в Росреестре.



Офис расположился на 2 этаже исторического отделения Сбербанка на ул.Малышева, 31В. Это одно из старейших на Урале помещений Сбера. Здание было построено еще в 1939 году. И даже после реконструкции отделения в 2011 году, многие артефакты советских времен остались на своем месте – в том числе герб на фасаде здания и статуя Ленина, простоявшая в центре клиентского зала на первом этаже более 80 лет.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«В прошлом году Сбер в Свердловской области выдал рекордное количество жилищных кредитов. Новые квартиры и дома приобрели свыше 34.000 заемщиков, а общий объем кредитования превысил 70 млрд рублей. Мы расширяем сеть офисов ипотечного кредитования и увеличиваем их график работы для того, чтобы наши клиенты и партнеры могли прийти в наиболее удобное для себя отделение, где им обеспечат индивидуальный подход».

Новый Центр ипотечного кредитования работает 7 дней в неделю. В будни с 9.00 до 19.30, по субботам с 9.00 до 18.30, по воскресеньям с 9.30 до 17.00.