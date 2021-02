ФБР пообещало $250 тыс. за россиянина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в выборы

ФБР США заплатит $250 тысяч за информацию о местонахождении гражданина РФ Константина Килимника. Господин Килимник обвиняется во вмешательстве в выборы в США и находится в розыске с 2018 года. По мнению американских властей, он является «сотрудником российской разведки».

Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E