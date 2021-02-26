ФБР пообещало $250 тыс. за россиянина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в выборы

ФБР США заплатит $250 тысяч за информацию о местонахождении гражданина РФ Константина Килимника. Господин Килимник обвиняется во вмешательстве в выборы в США и находится в розыске с 2018 года. По мнению американских властей, он является «сотрудником российской разведки».

Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

«Килимник сознательно и намеренно пытался подкупить другого человека с намерением повлиять на дачу показаний, задержать или помешать даче показаний в официальном разбирательстве. Килимник работал и был связующим звеном для украинских и российских политиков и бизнесменов. Килимник, который, по оценке ФБР, связан с российской разведкой, якобы помогал в многомиллионной лоббистской кампании в США, которая, как утверждается, проводилась по указанию правительства Украины без раскрытия информации, требуемой законом»,— говорится в сообщении ФБР.

Константин Килимник является одним из фигурантов дела о российском вмешательстве в президентских выборы в США в 2016 году. 8 июня 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул против него и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта обвинения в сговоре с целью изменения позиции Республиканской партии США по отношению к конфликту на востоке Украины, в воспрепятствовании правосудию, в угрозах свидетелям обвинения, а также лоббировании интересов иностранных государств и отмывании денег. Пол Манафорт признал себя виновным по всем пунктам обвинения и согласился подписать соглашение о сотрудничестве со следствием.

О помиловании фигурантов дела — в материале “Ъ” «Дональд Трамп выкинул манафортель».