ЦСКА перезагрузился в опасном режиме

Баскетбольный клуб ЦСКА одержал долгожданную победу в регулярном чемпионате Евролиги, одолев на выезде греческий «Олимпиакос» со счетом 75:74. По ходу матча армейцы выигрывали с разницей в 25 очков, но едва не уступили в драматичной развязке. Таким образом, они все-таки прервали серию неудач и сохраняют за собой второе место в турнирной таблице.

Перед матчем с «Олимпиакосом» ЦСКА без малого две недели не имел игровой практики, но эта пауза была весьма кстати для российского клуба, который остро нуждался в перезагрузке. В начале нового года команда Димитриса Итудиса пережила серьезный кризис, который усугубила череда травм и проблемы личного характера у ее лидера Майка Джеймса. За полтора месяца она потерпела восемь поражений в 13 встречах, пять из которых пришлись на Евролигу. Из последних шести матчей армейцы проиграли пять, а одолеть смогли лишь красноярский «Енисей» в Единой лиге ВТБ. В Евролиге с момента их крайней победы над немецкой «Альбой» прошел уже почти месяц.

И к лучшему, что противостояние ЦСКА с греческим «Панатинаикосом», запланированное на 19 февраля, перенесли из-за вспышки коронавируса в рядах соперника. Москвичи успели не только собраться с силами, но и потренироваться в обновленном составе, ведь помимо того, что вернулись в строй Уилл Клайберн, Торнике Шенгелия и Майк Джеймс, к ним прибыло подкрепление в лице центрового Майкла Эрика и защитника Габриэля Иффе Лундберга. Правда, снова травмировался Дэниэл Хэкетт, тем не менее в распоряжении Итудиса оказался уже куда более качественный и широкий выбор исполнителей.

Впрочем, у «Олимпиакоса» тоже наметился довольно глубокий спад. Подопечные Георгиоса Барцокаса, хорошо известного по работе в России, потерпели за последнее время в Евролиге шесть поражений подряд и опустились на 13-е место, по сути, лишив себя перспектив попасть в play-off. Однако с такой командой, как «Олимпиакос», всегда нужно держать ухо востро, тем более на ее поле. Хотя по ходу встречи казалось, что на этот раз ЦСКА ждет легкая прогулка по Пирею.

Первый период армейцы выиграли с двукратным перевесом — 24:12. Пока хозяева приноравливались к родным кольцам, гости практически сразу нащупали бросок. Причем семь очков им принес Йоханнес Фогтманн, очень удачно вошедший в игру со скамейки запасных. Джеймс набрал пять баллов и отдал четыре результативные передачи. Кстати, в концовке четверти на паркете появились дебютанты ЦСКА Эрик и Лундберг, при этом для второго это был вообще первый в жизни матч на столь высоком клубном уровне. И если мощный и прыгучий Эрик тут же отметился эффектным блок-шотом, то Лундберг начал выступление в Евролиге с промаха.

Итудис оставил обоих и на вторую четверть. Эрик вскоре забил свой первый мяч, подобрав его под чужим щитом, а Лундберг больше действовал в подыгрыше. Но постепенно датчанин освоился и стал чаще брать инициативу на себя, пользуясь еще и тем, что его как ноунейма неплотно опекали. Когда ЦСКА вел 29:19, он точно зарядил из-за дуги, а потом сделал подбор в защите и классным пасом поощрил быстрый отрыв Фогтманна. В этом игровом отрезке Лундберг и вовсе был, наверное, лучшим на площадке. Он исполнил еще одну «треху» и ассистировал Джоэлу Боломбою в одном из самых зрелищных эпизодов матча, когда армейский центровой сверху одной рукой вбил мяч в корзину. И именно Лундберг дальним броском подвел итог первой половины встречи, которая завершилась для ЦСКА с разницей «плюс 18» — 44:26. Выше него по рейтингу полезности на тот момент был только Фогтманн с его 12 набранными баллами.

В дебюте третьей четверти гости забросили еще семь очков подряд, доведя свое преимущество до «плюс 25». Но достигнув столь подавляющего превосходства, они явно потеряли интерес к сопернику и ошибочно посчитали, что и того уже не интересует этот матч. Между тем «Олимпиакос» зажег своей игрой Шакилл Маккиссик. Прежде всего благодаря ему греческий клуб совершил рывок 19:4. А потом выяснилось, что и у знаменитых ветеранов «Оли» Вассилиса Спанулиса с Георгиосом Принтезисом есть еще порох в пороховницах. Да еще и самая яркая звезда болгарского баскетбола Александр Везенков напомнил о себе. К концу третьего периода хозяева сократили отставание до восьми очков. Однако Лундберг все-таки отодвинул их подальше — 59:49.

На старте заключительной четверти датчанин набрал свое 13-е очко, после чего еще перехватил мяч и помог отличиться Клайберну. Затем попал Джеймс, и ЦСКА снова оторвался вроде бы на комфортную дистанцию — 65:49. Но Маккиссик «трехой» опять пробудил «Олимпиакос», который выдал рывок 13:0. Американский защитник в результате настрелял 24 очка. За две минуты и 50 секунд до окончания основного времени Везенков вывел хозяев вперед — 69:68. Джеймс ответил в присущем ему стиле — сумасшедшим по безнадежности и авантюрности трехочковым попаданием. Однако в концовке пирейцы еще дважды лидировали в счете. За 12 секунд до сирены Принтезис забил с фолом, но промахнулся со штрафной линии. На табло тогда горели цифры 74:73 в пользу «Олимпиакоса», и армейцы доверили свою последнюю атаку, конечно, Джеймсу. Он решил атаковать из-за дуги и вынудил Спанулиса нарушить правила. И хотя ему удалось реализовать только два из трех штрафных, этого хватило для победы — 75:74. К счастью для ЦСКА, кольцо не приняло бросок Принтезиса на последней секунде.

Александр Ильин