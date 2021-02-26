Пещерный храм в Дивногорье под Воронежем не перешел церкви

Меловой пещерный комплекс церкви Сицилийской иконы Божией Матери в музее-заповеднике «Дивногорье» остался в собственности Воронежской области и не будет передан Русской православной церкви. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в облправительстве, департамент имущественных и земельных отношений накануне издал приказ, которым закрепил имущество храма на правах оперативного управления за юридическим лицом музея.

Решение было принято на основании обращения музея, согласованного региональным департаментом культуры. Теперь областное бюджетное учреждение «Природный, архитектурно-археологический музей заповедник "Дивногорье"» примет на баланс храм, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, и обязуется обеспечить его «учет, сохранность и эффективное использование». Площадь пещерного комплекса составляет 383,4 кв. м, балансовая стоимость – 788,42 млн руб.

С начала 2020 года, напомним, активно обсуждалась передача пещерного храма, одного из известных символов Воронежской области, церкви. Воронежская митрополия попросила областные власти, которым подконтролен музей и в собственности которых находился памятник, передать ей право на церковь. В областном департаменте имущественных и земельных отношений отмечали, что будут обязаны это сделать при подтверждении митрополией изначально религиозного назначения объекта. В заповеднике опасались, что потеря объекта приведет к закрытию всего музея.

Игумен расположенного по соседству Свято-Успенского Дивногорского монастыря Алексий (Сукачев) ранее рассказывал “Ъ-Черноземье”, что церковь оставила бы памятник открытым для свободного посещения богомольцами, паломниками и туристическими группами «на безвозмездной основе, как и все храмы епархии». По словам настоятеля монастыря, пещерный храм в честь Сицилийской иконы Божией Матери был «сооружен и благоукрашен» монахами для «совершения богослужений и изначально являлся неотъемлемой частью обители». Вплоть до начала 1930-х здесь велись богослужения.

Подробнее о развитии ситуации — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников